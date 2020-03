Google heeft bevestigd dat er problemen zijn met bluetoothverbindingen op de slimme speaker Google Home. Dat deed het bedrijf recent op een hulppagina, ontdekte Android Police.

Via de Google Home kan onder meer muziek worden afgespeeld vanaf een telefoon. Maar de bluetoothverbinding zou al twee jaar voor problemen zorgen, melden meerdere gebruikers.

De verbinding zou vaak haperen, waardoor bijvoorbeeld ineens muziek tijdens het afspelen wordt onderbroken. Volgens Android Police gebeurt dat in veel gevallen om de twee tot drie minuten. Hoeveel mensen er precies last hebben van het probleem, is niet duidelijk.

Google is op de hoogte. Het bedrijf schrijft in een reactie te onderzoeken wat er precies misgaat en zegt te werken aan een oplossing. Het bedrijf maakt daarover verder geen details bekend. Daarom is ook niet duidelijk wanneer de software-update zal verschijnen.