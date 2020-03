De website van de Belastingdienst ondervindt zondag storing en technische fouten. Duizenden mensen dienden een klacht in via AlleStoringen.nl.

Mensen die proberen in te loggen op de website van de Belastingdienst krijgen melding van een technische storing, of het bericht dat hun gegevens niet kunnen worden opgehaald. Het is nog onduidelijk wat de storing precies inhoudt, en wanneer deze is opgelost.

In een bericht op Twitter meldt de Belastingdienst, "We zijn op de hoogte van de storing waarbij wordt aangegeven dat je gegevens niet opgehaald kunnen worden." De Belastingdienst raadt aan om op een later moment opnieuw in te loggen.

Het is vanaf 1 maart mogelijk om aangifte te doen voor belastingen over 2019.