Apple heeft het omstreden gezichtsscanbedrijf Clearview AI geschorst van het ontwikkelaarsprogramma van Apple, schrijft Buzzfeed News. De app van Clearview werkt daardoor niet meer.

Clearview verzamelt afbeeldingen van sociale media om een grote database van gezichten te creëren. Clearview kan met deze database de identiteit van personen vaststellen.

Clearview AI zou zijn ontwikkelaarsaccount bij Apple gebruikt hebben om de software te distribueren naar klanten. Daarmee overtreedt het bedrijf Apples Enterprise Developer Program.

Het ontwikkelaarsaccount mag alleen gebruikt worden om software binnen een bedrijf te distribueren, niet aan klanten, zei Apple in een statement. Apple heeft Clearview 14 dagen de tijd om te reageren en het probleem te verhelpen.

"We hebben contact met Apple en werken eraan om aan de voorwaarden te voldoen", zei Clearviews CEO Hoan Ton-That in een verklaring. "De app kan niet gebruikt worden zonder een Clearview-account. Een gebruiker kan wel de app downloaden, maar geen gebruik maken van de database zonder de juiste authorisatie."

'Software wordt ook in Nederland gebruikt'

Clearview zei eerder dat de software van het bedrijf alleen nog gebruikt wordt in de Verenigde Staten. Maar uit een gelekte klantenlijst die in handen is van Buzzfeed blijkt dat de software door organisaties in 26 landen buiten de VS wordt gebruikt. Waaronder Nederland.

Ook bleek uit de klantenlijst dat ook organisaties als winkels, universiteiten en banken de software hebben gebruikt. Dus niet alleen overheidsinstanties zoals het bedrijf eerder beweerde.

Facebook, Twitter, YouTube en LinkedIn hebben geëist dat het bedrijf stopt met het verzamelen van afbeeldingen van hun platformen, omdat het tegen hun voorwaarden ingaat.

Clearview vertelde eerder aan CBS News dat ze het recht hebben op toegang tot data die publiekelijk toegankelijk is. "We hebben ons systeem zo gebouwd dat het alleen informatie verzamelt die publiekelijk toegankelijk is en dat vervolgens indexeert", vertelde de CEO van Clearview.