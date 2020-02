23 procent van de Nederlanders heeft in 2019 weleens iets illegaal gedownload, zoals films, muziek of games. Dat blijkt vrijdag uit onderzoek van Telecompaper.

De afgelopen jaren downloaden steeds minder Nederlanders illegaal. In 2013 ging het nog om 41 procent van de Nederlanders, in 2018 was dit afgenomen tot 24 procent. Deze dalende lijn lijkt nu te stagneren; de afgelopen twee jaar is het aantal illegale downloaders met 1 procent afgenomen.

6 procent van de Nederlanders gebruikte in 2019 nog weleens een P2P-optie (peer to peer), zoals een torrentsite, om te downloaden. Usenet en FTP werden door respectievelijk 4 en 3 procent van de Nederlanders gebruikt.

De meeste Nederlanders die nog illegaal downloaden, geven wel aan dat zij dit het afgelopen jaar minder vaak zijn gaan doen, schrijft Telecompaper. Onder meer omdat websites die ze daarvoor gebruikten vaak niet meer beschikbaar zijn en omdat er meer aanbod is om legaal te downloaden.

Een kleinere groep respondenten is juist meer illegaal gaan downloaden. Redenen die zij hiervoor geven, zijn dat het makkelijker is om content te vinden die gratis te downloaden is en dat zij nieuwe manieren hebben gevonden om te downloaden.