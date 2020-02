De Amerikaanse senaat heeft donderdag unaniem een wet aangenomen waarbij 'risicovolle aanbieders' geweerd worden uit telecomnetwerken in het land. Als het aan de senaat ligt, komt er een fonds met 1 miljard dollar (zo'n 911 miljoen euro) dat gebruikt kan worden om risicovolle aanbieders die op dit moment in telecomnetwerken in de Verenigde Staten zitten, te vervangen.

Huawei wordt niet expliciet genoemd in de wet, er wordt gesproken over apparatuur die een mogelijke bedreiging is voor de nationale veiligheid van de VS. Maar de initiatiefnemers van de wet zeggen in een verklaring dat Huawei een "enorme bedreiging vormt voor de nationale en economische veiligheid van Amerika".

Het geld in het fonds is voornamelijk bedoeld voor kleinere telecomaanbieders. Vooral op het platteland zit nog regelmatig apparatuur van Huawei en ZTE in de netwerken. De providers kunnen dat geld gebruiken om apparatuur in hun netwerk die afkomstig is van deze risicovolle aanbieders te vervangen.

Daarnaast verbiedt de wet het geven van overheidssubsidie aan providers om apparatuur van deze risicovolle aanbieders aan te schaffen. Dat zou het aantrekkelijker maken om voor apparatuur van concurrenten te kiezen, daar wordt namelijk nog wel subsidie voor gegeven.

De Amerikaanse senaat stemde donderdag unaniem in met de wet. Alleen de Amerikaanse president Donald Trump moet deze wet nu nog goedkeuren.

VS verdenkt Huawei van spionagepraktijken

De spanningen tussen de VS en Huawei zijn de afgelopen maanden opgelopen door de Amerikaanse beschuldiging dat apparatuur van Huawei door de Chinese overheid gebruikt zou kunnen worden voor spionage. Huawei heeft dat vooralsnog ontkend.

Telecomwaakhond Federal Communications Commission (FCC) besloot eind 2019 al dat Amerikaanse providers geen overheidssubsidies mogen gebruiken voor de aankoop van Huawei-apparatuur in telecomnetwerken.

Huawei stapte naar de rechtbank om dit besluit te verbieden, omdat er "geen bewijs" is dat apparatuur van het Chinese bedrijf een bedreiging voor de veiligheid vormt.

"Een bedrijf als Huawei uitsluiten omdat we toevallig in China zijn begonnen, is niet de oplossing voor beveiligingsproblemen", zei Huawei-topman Song Liuping tijdens een persconferentie.