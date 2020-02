Bundel al je Office-taken in één app en geef je video's een vintage-uiterlijk met RTRO Camera. Dat en meer in de Apps van de week.

RTRO Camera

De makers van de populaire camera-app Moment zijn terug met een nieuwe app die volledig gericht is op het opnemen van video's. RTRO Camera is speciaal gemaakt voor fanatieke gebruikers van Instagram en TikTok, je neemt er namelijk heel makkelijk korte filmpjes mee op die maximaal één minuut kunnen duren.

Voordat je begint met opnemen kies je eerst een filter en stel je de intensiteit ervan in. De eerste drie zijn gratis, voor de rest heb je een abonnement nodig of kun je afzonderlijke filters aanschaffen voor 2,29 euro per filter.

Het opnemen is daarna heel simpel: door verschillende shots te gebruiken worden deze automatisch achter elkaar geplakt en met functies als 'subject tracking' kun je ervoor zorgen dat een voorwerp in je filmpje altijd scherp blijft.

Download RTRO Camera voor iOS (gratis)

1 Video Bekijk hier de trailer van RTRO

Crossy Road Castle

Ken je Crossy Road nog? De populaire smartphonegame is nu terug met een vervolg in de vorm van Crossy Road Castle. In het spel sprint je door kleurrijke levels en ontwijk je obstakels, verzamel je muntjes en versla je eindbazen.

Het leuke aan Crossy Road Castle is dat je het spel samen met drie anderen kunt spelen. Iedere speler kruipt dan in de huid van een pixelfiguurtje en probeert heelhuids de eindstreep te bereiken. Omdat levels kunstmatig gegenereerd worden, zien de levels er steeds net weer iets anders uit. Door de korte levels is Castle bij uitstek geschikt om een paar minuutjes te spelen.

Crossy Road Castle is onderdeel van Apple Arcade, de gamingdienst van Apple waar je 4,99 euro per maand voor betaalt. Daarvoor krijg je onbeperkt toegang tot de meer dan honderd games, zonder advertenties of in-app-aankopen.

Download Crossy Road Castle voor iOS (Apple Arcade)

1 Video Bekijk hier de trailer van Crossy Road

Microsoft Office

Microsoft heeft Powerpoint, Word en Excel gebundeld in één app. Handig voor mensen die niet zoveel opslagruimte hebben of de diensten van Microsoft maar zelden gebruiken. Daarnaast zijn er nog wat extra functies toegevoegd die het vooral makkelijker maken om de verschillende programma's tegelijk te gebruiken.

Omdat alles zich in één app afspeelt, kun je snel tussen de drie programma's schakelen. Ook kun je documenten inscannen, uitgebreide spreadsheets overzichtelijk maken op een telefoonscherm met de kaartweergave en verander je een takenlijst met de Outline-functie razendsnel in een Powerpoint-presentatie. Dat maakt van Microsoft Office vooral een app die goed van pas komt voor mensen die onderweg naar school of werk nog een document wil bekijken of aanpassen.

Dat Microsoft zijn Office-apps bundelt in een app, wil overigens niet zeggen dat de afzonderlijke apps voor Powerpoint, Word en Excel verdwijnen. Deze blijven gewoon bestaan en hebben uitgebreidere opties dan de apps die je in deze bundel tegenkomt.

Download Microsoft Office voor iOS of Android (gratis)