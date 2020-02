Ook in Nederland is gebruik gemaakt van de database van het omstreden gezichtsscanbedrijf Clearview AI. Dat blijkt uit gelekte documenten die in handen zijn van Buzzfeed.

Clearview verzamelt afbeeldingen van sociale media om een grote database van gezichten te creëren. Clearview kan met deze database de identiteit van personen vaststellen.

Facebook, Twitter, YouTube en LinkedIn hebben geëist dat het bedrijf stopt met het verzamelen van afbeeldingen van hun platformen, omdat het tegen hun voorwaarden ingaat.

Donderdag bleek dat door een beveiligingslek een onbevoegde persoon toegang kreeg tot een lijst met klanten van het bedrijf, het aantal accounts en het aantal zoekopdrachten per klant.

Clearview zei eerder dat de software van het bedrijf alleen nog gebruikt wordt in de Verenigde Staten. Maar uit de gelekte klantenlijst blijkt nu dat de software door organisaties in 26 landen buiten de VS wordt gebruikt. Waaronder Nederland.

'Ook winkels en banken gebruiken de software'

Uit de documenten blijkt ook dat organisaties als winkels, universiteiten en banken de software hebben gebruikt. Dus niet alleen overheidsinstanties zoals het bedrijf eerder beweerde.

Het is niet bekend welke organisaties in Nederland gebruik maken van de software en of ze alleen gebruik maken van de proefperiode van dertig dagen of ook daadwerkelijk een betalende klant zijn bij Clearview.

Als antwoord op "een uitgebreide lijst vragen" van Buzzfeed antwoorde de advocaat van Clearview dat er "verschillende fouten in de illegaal verkregen lijst staan." Hij wilde niet verder op de gelekte informatie ingaan.