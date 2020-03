Wat is de beste e-reader? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een e-reader is ideaal voor het lezen van romans of lange teksten. Het scherm leest als een papieren boek. Ook voor op reis is een e-reader erg makkelijk. Hij gaat wekenlang mee op een acculading en je hoeft geen zware boeken mee te zeulen.

De Consumentenbond test e-readers op onder meer schermkwaliteit, gebruiksgemak en leeservaring. Er zijn in totaal zeventien e-readers getest die goed verkrijgbaar zijn.

Een e-reader van Tolino is de Beste uit de Test. Een model van Amazon is de Beste Koop.

De Tolino heeft een aanraakscherm van 7 inch, een opslagruimte van ruim 5,5 GB en beschikt over wifi. Als je de e-reader via Libris aanschaft, dan kun je boeken kopen via de gekoppelde webshop. Maar je kunt natuurlijk ook je e-books ergens anders kopen en handmatig op de e-reader zetten.

Met een 8,3 scoort hij erg goed op schermkwaliteit. Het licht past zich aan naar het moment van de dag. In de avond geeft hij warmer licht en overdag koeler. Ook op leesgemak scoort hij met een 8,9 uitstekend.

Het model komt goed uit de krastest en de valtest en krijgt voor het ontwerp een 8,4. Verder is hij waterdicht en de accu gaat lang mee. Bij ongeveer twee uur lezen per dag houdt hij het zo'n vijftien dagen vol.

De Kindle is een e-reader van Amazon met een aanraakscherm van 6 inch en een opslagruimte van 8 GB. Hij beschikt over wifi. Boeken aanschaffen via de e-reader werkt alleen bij de Amazon-winkel. E-books ergens anders kopen en handmatig op de e-reader zetten kan natuurlijk ook. Er zijn ook varianten van de Kindle met 32 GB opslagruimte en 3G/4G.

De schermkwaliteit, het ontwerp en de accuduur zijn erg goed. Op al deze onderdelen scoort hij hoger dan een 8. De accu gaat bij ongeveer twee uur lezen per dag zo'n zestien dagen mee.

Een groot nadeel is dat deze e-reader geen ePub-bestanden ondersteunt. Veel e-books worden in dit formaat aangeboden door Nederlandse webwinkels en bibliotheken. Met een programma (Calibre) kun je ePub-bestanden omzetten naar een Kindle-vriendelijk formaat, maar heel handig is dit niet.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.