Vivo heeft de Apex 2020 uit de doeken gedaan. De concepttelefoon heeft een bewegende zoomlens en een camera achter het scherm.

De telefoon is in een video gepresenteerd, maar Vivo zegt dat er een werkend exemplaar bestaat. Waarschijnlijk komt dit exemplaar niet op de markt, maar laat het toestel wel zien waar de technologie van Vivo toe in staat is.

De Apex 2020 heeft een scherm van 6,45 inch dat in een hoek van 120 graden meebuigt aan de randen. Achter het scherm is aan de voorkant een selfiecamera geplaatst. Het deel van het scherm waar de lens achter zit, zou genoeg licht doorlaten om heldere foto's te kunnen maken.

De camera's op de achterkant bestaan uit bewegende onderdelen. Hierdoor zou verder optisch te zoomen zijn, dus zonder kwaliteitsverlies in de beelden. De bewegende delen zorgen er ook voor dat de camera stabiel gehouden kan worden als de gebruiker beweegt.

Ook ondersteunt de telefoon volgens Vivo draadloos laden met 60 watt, wat zou neerkomen op het volledig kunnen opladen van een 2.000 mAh-accu in twintig minuten.

Wanneer en of onderdelen van de concepttelefoon in reguliere toestellen verschijnen, is niet bekend.