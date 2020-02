De Amerikaanse immigratiedienst (ICE) heeft een database met daarin de foto's voor rijbewijzen onbeperkt kunnen raadplegen schrijft The Washington Post. Volgens de krant zijn er sinds vorig jaar honderden zoekopdrachten gedaan door de dienst om de identiteit van personen te achterhalen.

De ICE kan de foto's op rijbewijzen via gezichtsscansoftware vergelijken met een foto van een onbekend persoon. Als de foto kan worden gematcht met een van de zeven miljoen rijbewijzen uit de database, weet de dienst meteen de identiteit en adresgegevens van de persoon.

Het was al bekend dat dit gebeurde in de staten Utah, Vermont en Washington. Alleen moet daar eerst toestemming worden gevraagd aan een rechter. In Maryland kan dit worden gedaan zonder toestemming, waardoor gezichtsherkenning veel makkelijker kan worden ingezet om immigranten op te sporen.

Daarnaast zijn er in Maryland veel immigranten met een rijbewijs, omdat het in deze staat mogelijk is om een rijbewijs aan te vragen zonder verblijfsvergunning. Mensenrechtenorganisaties vrezen dat de immigratiedienst deze gegevens nu op grote schaal gebruikt om immigranten op te sporen.

Belangenorganisatie kwam achter werkwijze van immigratiedienst

De belangenorganisatie CASA komt op voor immigranten in Maryland en kwam achter de werkwijze van de immigratiedienst. In de afgelopen maanden werden er opeens immigranten opgepakt, van wie het niet duidelijk was hoe de dienst hun verblijfplaats had kunnen achterhalen.

In een interne brief van de politie Maryland die in handen is van The Washington Post staat dat er sinds november 2018 honderden zoekopdrachten zijn uitgevoerd in de database door de ICE.

Een woordvoerder van de immigratiedienst wilde tegenover The Washington Post geen commentaar geven op de werkwijze waarmee immigranten worden opgespoord.