Google heeft donderdag een nieuw project uitgebracht waarin de schilderingen in het UNESCO-erfgoed Grotte Chauvet-Pont d'Arc in virtual reality (VR) te bekijken zijn. Op de pagina van Google Arts & Culture kunnen gebruikers met een VR-bril naar de prehistorische rotsschilderingen kijken.

De grot in Zuid-Frankrijk is meer dan 30.000 jaar oud en werd in 1984 ontdekt. In de grot zijn vele rotsschilderingen te zien van verschillende dieren. De grot is niet voor publiek toegankelijk, maar kan nu dus wel via de VR-app van Google bekeken worden.

Voor iedereen die geen VR-bril heeft, is er een tour op YouTube te bekijken in 360-gradenbeeld. De Engelse versie van de tour wordt ingesproken door de Britse actrice Daisy Ridley. Op dit moment is de tour beschikbaar in het Engels en het Frans.

In de tour zijn 3D-beelden te zien van de beroemde tekeningen in de grot. Ook is er een 3D-model gemaakt van de grot voor augmented reality (AR). Via een AR-app op een smartphone kan dit 3D-model worden bekeken.

Het is niet de eerste keer dat Google een historische plek digitaal beschikbaar maakt. Zo is ook het voormalig woonhuis van Anne Frank onderdeel van een van Googles projecten. De woning aan het Merwedeplein in Amsterdam is te bekijken in 360-gradenbeeld.