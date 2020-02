De Filipijnse autoriteiten hebben een arrestatiebevel uitgevaardigd voor Fredrick Brennan, de oprichter van het extreemrechtse forum 8chan. De advocaat van Brennan laat donderdag in een verklaring aan de Filipijnse nieuwssite Rappler weten dat het arrestatiebevel woensdag is uitgevaardigd.

Het gaat hierbij om de rechtszaak tussen Brennan en de latere eigenaar van het forum Jim Watkins. Brennan werd aangeklaagd, omdat hij Watkins op Twitter "seniel" had genoemd.

Brennan is momenteel in de Verenigde Staten en het is niet duidelijk of hij binnenkort terugkeert naar zijn woonplaats in de Filipijnen.

Brennan is sinds 2015 niet meer betrokken bij 8chan. Hij heeft sindsdien veel kritiek op het extreemrechtse forum. 8chan kwam vorig jaar in opspraak toen bleek dat de verdachten van schietpartijen in twee Nieuw-Zeelandse moskeeën en een synagoge in Californië berichten hadden geplaatst op het forum.

Daarnaast was de schutter die vorig jaar in augustus in Texas een bloedbad aanrichtte actief op 8chan. Daarna is het forum offline gehaald.

Watkins richtte vervolgens een nieuw forum onder de naam 8kun op, dat sinds november online is.