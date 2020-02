Sinds woensdag ondersteunt Google Earth meer browsers dan alleen Googles eigen browser Chrome. In een blogpost schrijft de ontwikkelaar dat Google Earth nu ook gebruikt kan worden met Firefox, Opera en Edge.

Google Earth was eerst een aparte applicatie, maar werd door Google in 2017 overgezet naar de browser van Google. De techgigant beloofde toen dat de ondersteuning voor andere browsers snel zou volgen, maar dat duurde uiteindelijk toch een paar jaar.

De versie voor Firefox, Opera en Edge was al zes maanden via een bètaversie te gebruiken, maar is nu voor alle gebruikers van deze browsers beschikbaar.

Wel ontbreekt nog steeds de ondersteuning voor Safari, de browser van Apple. De ontwikkelaar schrijft dat deze versie de volgende stap is, maar het is niet bekend hoelang daarop gewacht moet worden.

In Google Earth kan de aarde bekeken worden via satellietbeelden en luchtfoto's. Google Maps gebruikt dezelfde beelden, maar in Google Earth zitten meer functionaliteiten om de aarde in detail te kunnen bekijken.