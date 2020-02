Het omstreden gezichtsscanbedrijf Clearview heeft gegevens van klanten gelekt, meldt The Daily Beast. Via een beveiligingslek heeft een onbevoegde persoon toegang gekregen tot de data. Het bedrijf heeft de klanten hierover een bericht gestuurd.

Clearview verzamelt afbeeldingen van sociale media om een grote database van gezichten te creëren. Clearview kan met deze database de identiteit van personen vaststellen. De software wordt aan de politie en andere opsporingsdiensten geleverd om criminelen sneller te kunnen identificeren.

Volgens The New York Times verzamelde Clearview al meer dan drie miljard afbeeldingen van het internet om zijn database mee te vullen. Volgens het bedrijf heeft de externe partij geen toegang gekregen tot deze database. Alleen een lijst met klanten, het aantal accounts per klant en het aantal zoekopdrachten is gelekt.

Het bedrijf kwam eerder in opspraak toen bekend werd dat het zonder toestemming miljarden afbeeldingen van het internet haalt. Facebook, Twitter, YouTube en LinkedIn hebben geëist dat het bedrijf stopt met het verzamelen van afbeeldingen van hun platformen, omdat het tegen hun voorwaarden ingaat.

LinkedIn heeft ook een rechtszaak aangespannen tegen Clearview, maar de rechter oordeelde dat het scrapen van foto's niet hetzelfde is als computervredebreuk. Het is voor bedrijven als LinkedIn en Facebook ook lastig om te controleren of een bedrijf hun openbare afbeeldingen opslaat.

Clearview wordt momenteel alleen nog gebruikt in de Verenigde Staten. Volgens het bedrijf maken ongeveer zeshonderd politie-eenheden en andere overheidsinstellingen gebruik van de software.