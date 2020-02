LG heeft de V60 ThinQ onthuld. De telefoon heeft een hoesje waarmee een extra scherm wordt ingeschakeld. Ook filmt het toestel in 8K-resolutie.

De V60 ThinQ heeft een scherm van 6,8 inch. De schermruimte wordt verdubbeld als hij in het meegeleverde Dual Screen-hoesje wordt gestopt. Zo kunnen gebruikers op het ene scherm bijvoorbeeld een andere app tonen dan op het andere. Het scherm loopt niet in een stuk door, zoals bij vouwtelefoons als de Samsung Galaxy Fold.

Het is niet de eerste keer dat LG een extra scherm levert. Vorig jaar verscheen de G8X ThinQ, die eveneens een dubbel display bood. De telefoon is overigens ook zonder de hoes te gebruiken.

Op de achterkant zijn een dieptesensor en twee cameralenzen aanwezig. Het gaat om een standaardlens voor foto's van 64 megapixels en om een groothoeklens waarmee foto's van 13 megapixels te maken zijn.

8K-video en klaar voor 5G

De V60 ThinQ is het eerste toestel van LG dat in 8K-resolutie video-opnames kan maken. Verder is het apparaat voorzien van de functie Voice Bokeh. Hiermee maakt de software onderscheid tussen stemmen van gebruikers en achtergrondgeluid, zodat ruis in een opname kan worden weggefilterd.

Het toestel heeft ook een 5G-antenne. Daarmee is de telefoon geschikt voor 5G-netwerken, die sneller internet mogelijk maken. In Nederland wordt zo'n netwerk nog niet op grote schaal aangeboden.

Het is nog niet bekend wat de V60 ThinQ gaat kosten. In maart zal het toestel alleen via telefoonaanbieder KPN te koop zijn.