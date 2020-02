KPN start donderdag met het ondersteunen van e-simkaarten voor klanten van Simyo, de sim-onlyprovider van KPN. Een e-sim is in theorie niets anders dan een normale simkaart, alleen is het kaartje niet meer nodig. De simkaart is ingebouwd in een chip in de telefoon.

E-simkaarten kunnen naast normale simkaarten bestaan. Dat betekent dat gebruikers een abonnement met simkaart kunnen nemen en daarnaast een extra abonnement op de interne e-simkaart kunnen laden.

Sim-only- en prepaidklanten van Simyo kunnen nu een e-sim activeren. De e-sim is beschikbaar voor de normale abonnementsprijs. Prepaidklanten kunnen nog geen nieuw nummer aanvragen met de e-sim. Wel kunnen ze hun huidige simkaart gratis vervangen door een e-sim via de Mijn Simyo-app, schrijft de provider.

"Samen met KPN kijken we iedere dag hoe we onze diensten voor klanten nóg beter en makkelijker kunnen maken", vertelt Bart van den Berg, directeur van Simyo. "Via de Mijn Simyo-app is de klant volledig in controle over zijn verbruik, instellingen én nu ook de simkaart. Hier zijn wij supertrots op!"

Naast dat een provider de e-sim moet ondersteunen, hebben gebruikers ook een smartphone nodig die dit ondersteunt. Op dit moment ondersteunen alleen iPhones uit 2018 en 2019 de e-simkaarten. Later dit jaar gaan ook Android-telefoons de e-sim ondersteunen, verwacht Simyo. Wanneer precies is "afhankelijk van de introductie van nieuwe smartphones".

T-Mobile ondersteunt e-simkaarten sinds augustus vorig jaar. Daarnaast ondersteunen de providers Truphone en Ubigi de digitale kaarten. Vodafone en Tele2 bieden de ondersteuning nog niet.