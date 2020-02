Slechteriken in films mogen van Apple op camera geen iPhone gebruiken, verklapt Knives Out-regisseur Rian Johnson in een dinsdag verschenen interview met Vanity Fair. Alleen de good guys mogen met Apple-producten in hun handen gefilmd worden.

Johnson, regisseur van onder andere The Last Jedi, sprak met Vanity Fair over zijn recente film Knives Out en vertelde dat Apple hele specifieke voorwaarden stelt aan het gebruik van Apple-producten in speelfilms. "Ik weet niet of ik dit moet vertellen of niet", begint hij. "Apple laat je iPhones gebruiken in films, maar slechteriken mogen deze niet in beeld vasthouden."

Hij zegt dat deze kennis misdaadfilms kan verpesten, omdat kijkers aan de hand van de telefoons van personages kunnen achterhalen wie de slechterik is in de film. "Elke filmmaker met een geheime slechterik in zijn film wil me op dit moment van kant maken", zegt Johnson.

Johnson is een fervent Apple-gebruiker. Hij filmde vorig jaar nog een korte film met alleen een iPhone 11 Pro.

Apple heeft nog niet op de uitspraken van Johnson gereageerd.