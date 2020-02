De privacybrowser Brave gaat samenwerken met het internetarchief The Wayback Machine, schrijft het archief in een blogpost. Als gebruikers dan zoeken naar een website die uit de lucht is, krijgen ze een oude versie van de website te zien.

De Wayback Machine is een website waarop oude versies van websites terug te zien zijn. Het archief bestaat uit 900 miljard gearchiveerde URL's en 400 miljard gearchiveerde websites; zo kun je bijvoorbeeld terugkijken hoe NU.nl er in 1999 uitzag.

"Het web is kwetsbaar", schrijft The Wayback Machine in de blogpost. "We zijn allemaal de gevreesde foutcode 404 'Pagina niet gevonden' weleens tegengekomen. Is er enige hoop die webpagina ooit nog te zien?"

Als Brave-gebruikers op een website terechtkomen die uit de lucht is, geeft Brave ze nu de optie om een oude versie van de website te bekijken. Gebruikers kunnen dan kiezen uit verschillende screenshots die door de jaren heen van de website zijn gemaakt en hebben zo alsnog toegang tot de informatie die op de site stond.

Het internetarchief controleert op veertien HTTP-foutcodes, waaronder de beruchte '404 pagina niet gevonden'. De functie werkt ook voor de foutmeldingen 408, 410, 451, 500, 502, 503, 504, 509, 520, 521, 523, 524, 525 en 526.

Wie geen gebruik maakt van de Brave-browser kan via extensies ook in de internetbrowsers Safari, Chrome en Firefox gebruikmaken van het internetarchief.