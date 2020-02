Facebook zegt tegen Business Insider de regels rond advertenties over het coronavirus te hebben aangescherpt, zodat het sociale medium sneller kan ingrijpen als dat nodig is.

In een verklaring laat een woordvoerder aan Business Insider weten reclames te verbieden die "met een bepaalde mate van urgentie aan het coronavirus refereren door bijvoorbeeld een beperkte oplage van een werkend medicijn aan te bieden".

Ook de belofte om iets aan te bieden waarmee je besmetting met het COVID-19-virus voorkomt, is niet toegestaan.

Socialemediaplaforms zoals Facebook en Twitter zien het aantal berichten met nepnieuws en complottheorieën over de verspreiding van het virus toenemen. Facebook liet eerder al weten dit soort berichten actief te gaan wissen. Begin deze maand verwijderde Twitter een nieuwswebsite nadat die nepnieuws over het coronavirus had verspreid.

Het virus is inmiddels in tien Europese landen opgedoken, waaronder in België en Duitsland. Veruit de meeste besmettingen werden in Noord-Italië (rond Milaan) geconstateerd.