Huisdieren die hun eten voorgeschoteld krijgen via een slimme voerbak van Petnet, hebben door een storing van ruim een week niet altijd hun voer gekregen. Dat meldt de BBC dinsdag. Apparaten van het bedrijf werkten niet altijd even goed waardoor huisdieren die alleen thuis waren het soms zonder eten moesten stellen.

Met de Smartfeeder van Petnet kunnen baasjes instellen dat huisdieren op gezette tijden een specifieke portie voer voorgeschoteld krijgen. Door een storing bij de tweede generatie van de Smartfeeder werkte het apparaat niet altijd. Een baasje klaagt op Twitter dat haar kat "een week lang verhongerde".

Op 14 februari vertelde Petnet in een tweet dat ze de storing onderzochten. Het bedrijf was gedurende de storing niet via de mail bereikbaar, schrijft de BBC.

De storing lijkt inmiddels weer opgelost. Hoeveel huisdieren er precies last van hadden en wat er precies aan de hand was, is niet duidelijk.