De Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie heeft bij minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en korpschef Erik Akerboom alarm geslagen over het haperende C2000-netwerk. Dat bevestigt de voorzitter van de COR dinsdag na berichtgeving van de NOS.

Het communicatiesysteem C2000 is sinds vier weken actief, maar zou haperingen vertonen. Vorige week meldde de politievakbond ACP ook al dat er grote problemen zijn met het systeem van de hulpdiensten.

Eind januari werd het vernieuwde C2000 in gebruik genomen. Het gaat om een update van het netwerk dat sinds 2004 bestaat. Dit communicatiesysteem dat niet voor derden toegankelijk is, wordt gebruikt door onder meer politie, brandweer, ambulancediensten, de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en diverse defensiediensten. C2000 valt onder de vitale infrastructuur van Nederland.

In de brief van de COR staat dat er nog steeds grote problemen zijn met het systeem. "We kennen voorbeelden van collega's die spoedassistentie vroegen in verband met dreigende situaties en die geen contact kregen met de meldkamer. De portofoon is de lifeline voor onze collega's. Voor ons is dit onacceptabel."

De COR meldt dat Grapperhaus en Akerboom niet voldoende op de hoogte zijn van de ernst van het probleem. Volgens de ondernemingsraad functioneert het systeem op veel momenten slecht. De ondernemingsraad wil dat Akerboom snel maatregelen neemt "om de veiligheid van onze medewerkers" te waarborgen.