Het Mexicaanse ministerie van Economische Zaken is zondag getroffen door een cyberaanval. Het is niet duidelijk om wat voor aanval het gaat. In een verklaring aan persbureau Reuters laat het ministerie weten dat de situatie onder controle is en dat er geen data zijn gelekt.

De aanval werd zondag ontdekt, waarna het ministerie veiligheidsmaatregelen trof. Hierdoor werken sommige formulieren op de website van het ministerie niet. Volgens het ministerie heeft de aanval zich beperkt tot archiefdata en e-mailservers.

Het is niet de eerste keer dat een overheidsinstelling in Mexico doelwit is van een cyberaanval. In november werd het oliebedrijf Pemex van de Mexicaanse staat getroffen door gijzelsoftware. Bij die aanval werd 4,6 miljoen euro in bitcoin geëist.

Vooralsnog is niet duidelijk of het bij het Mexicaanse ministerie van Economische Zaken ook om gijzelsoftware gaat en of er opnieuw geld wordt geëist.