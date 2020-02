Telefoonfabrikant Honor heeft zijn eerste smartphone met 5G aangekondigd voor de markt buiten China. De Honor View 30 Pro was eerder onder de naam Honor V30 Pro al beschikbaar in China. De Honor View 30 Pro komt eerst in Rusland op de markt. Het is nog niet bekend of de telefoon ook in Nederland wordt uitgebracht.

De Honor View 30 Pro heeft een scherm van 6,57 inch. De telefoon heeft een 40-megapixelcamera op de achterkant. De frontcamera maakt beelden met 12 megapixels. Met beide camera's kan in 4K-videobeeld worden opgenomen. Het toestel maakt gebruik van de Kirin 990 AI Chipset.

De fabrikant kondigde ook de Honor 9X Pro aan. Het is al wel bekend dat dit toestel in Nederland verkocht zal worden. De telefoon gaat 249 euro kosten en is vanaf maart verkrijgbaar.

De Honor 9X Pro heeft een scherm van 6,57 inch. Verder is het toestel uitgerust met een 40-megapixelcamera op de achterkant. De frontcamera maakt beelden van 12 megapixels. Het toestel maakt gebruik van de Kirin 810 AI Chipset.

Honor is een dochterbedrijf van Huawei en daarom mogen de telefoons van de fabrikant geen gebruik van Google-apps maken. Daarom worden alle nieuwe modellen met de AppGallery van Huawei geleverd.