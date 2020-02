De Chinese overheid probeert via berichten op WeChat en Twitter de informatiestroom rond het coronavirus COVID-19 te controleren, blijkt uit onderzoek van VICE. Het medium sprak Chinezen die onder druk zijn gezet om berichten over het virus offline te halen.

Een Chinese ondernemer die voor werk in de Amerikaanse stad San Francisco was, kreeg via WeChat plotseling vreemde berichten nadat hij informatie over het virus had gedeeld. Hij wilde dat zijn familie in China goed werd geïnformeerd en was bang dat zij niet alle informatie kregen.

Eerst kreeg hij een waarschuwing van WeChat-beheerders. Vervolgens kreeg hij van vier bekenden de vraag waar hij zich bevond en wat zijn telefoonnummer in de VS was. De man denkt dat zijn contacten onder druk zijn gezet door de Chinese overheid. Ook kreeg hij meldingen dat vanuit Sjanghai pogingen werden gedaan om in te loggen op zijn account.

Een man die in de Chinese stad Dongguan woont, kreeg bezoek van de politie nadat hij op Twitter zijn zorgen had geuit over het virus en het handelen van de overheid. De man werd volgens VICE gearresteerd en ondervraagd.

Het gebeurt in China vaker dat berichten op sociale media worden gecontroleerd door de overheid. Meestal gaat het dan om grote hoeveelheden berichten waarin kritiek op de overheid wordt geuit, maar nu lijkt de overheid zich te richten op individuen.

De benaming van het nieuwe coronavirus zorgt nogal eens voor verwarring. Hopelijk biedt deze uitleg duidelijkheid. Gezondheidsorganisatie WHO koos in het begin voor de tijdelijke naam 2019-nCoV, terwijl het virus eigenlijk officieel SARS-CoV-2 heet. De organisatie vond deze naam - die wel door het Nederlandse RIVM wordt gebruikt - te verwarrend, omdat het te veel doet denken aan de SARS-uitbraak in 2002. Inmiddels heeft de WHO ervoor gekozen om de tijdelijke naam 2019-nCoV te vervangen door het simpelere COVID-19-virus. Je raakt dus besmet met het SARS-CoV-2 (gebruikt door RIVM) of COVID-19-virus (gebruikt door WHO) en je overlijdt aan de ziekte COVID-19. NU.nl heeft ervoor gekozen om de benamingen van de WHO aan te houden. We gebruiken coronavirus als synoniem voor dit virus.