Apples verzoek om hoger beroep in de rechtszaak van patentbedrijf VirnetX Inc is maandag door het Amerikaanse Hooggerechtshof afgewezen. In 2016 oordeelde het Amerikaanse gerechtshof dat Apple 440 miljoen dollar, zo'n 405 miljoen euro, aan VirnetX moest betalen wegens het schenden van patenten. Apple wilde er met het hoger beroep voor zorgen het bedrag niet te hoeven betalen.

De rechtszaak tussen Apple en VirnetX loopt al tien jaar. In 2010 stapte VirnetX naar de rechter omdat Apple vier patenten zou hebben overtreden. VirnetX heeft patenten op technologieën rond beveiligde VPN-netwerken. Deze patenten zouden in FaceTime en andere iOS-apps gebruikt worden, zo claimt het bedrijf.

In 2016 oordeelde het Amerikaanse gerechtshof dat Apple de octrooien van VirnetX had geschonden en dat het bedrijf een schadevergoeding van 302 miljoen dollar moest betalen. Dat bedrag werd later verhoogd naar 439 miljoen dollar, omdat de rechter vond dat Apple de patenten niet per ongeluk maar moedwillig had geschonden.

VirnetX maakt zelf geen producten, maar vertrouwt voor zijn omzet op patentlicenties en rechtszaken. Critici noemen zulke bedrijven 'patenttrollen', en vinden dat zulke bedrijven niet zouden mogen verdienen aan rechtszaken over ongebruikte patenten.