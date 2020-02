Dit weekend blokkeerde YouTube het account van ChilledCow, waarop al jarenlang een doorlopende livestream wordt afgespeeld. De livestream werd daardoor afgekapt, YouTube heeft daarmee per ongeluk voor één van de langste video's ooit gezorgd.

ChilledCow is een populair YouTube-kanaal dat een constante livestream uitzendt met een animatie van een studerend meisje met haar kat en lofi hiphopmuziek op de achtergrond. Het kanaal heeft 4,41 miljoen abonnees.

Het account werd geblokkeerd omdat het de voorwaarden van het videoplatform zou hebben overtreden. Door het blokkeren van het account werd de livestream beeïndigd. Dat resulteerde in een video die 13.165 uur duurt, dat komt neer op zo'n 548 dagen, en 218 miljoen keer is bekeken.

YouTube zei in een statement op Twitter dat het blokkeren van het account een fout was en dat het kanaal inmiddels weer in de lucht is. De video van 13.000 uur lang kan niet meer worden teruggekeken, ChilledCow is inmiddels een nieuwe livestream gestart.