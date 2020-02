Dat miljoenen Chinezen thuisblijven vanwege de uitbraak van het coronavirus, is geen reden voor geen enkel virtueel vertier. Op sociale media vinden jongeren toch een manier om een feestje te vieren met zogenaamde 'cloud raves' via streamingplatforms zoals Douyin, de Chinese versie van TikTok, schrijft Business Insider.

Dit is hoe het werkt: dj's maken opnames van hun optredens, vanuit een studio of huis en livestreamen dit op Douyin. Kijkers kunnen direct reageren en filmpjes sturen dat ze dansen op de muziek, waardoor de illusie ontstaat dat deelnemers samen een feestje vieren.

Het fenomeen is populair. Volgens Vice keken er bijna 2,3 miljoen mensen naar de cloud rave van een populaire club in Peking eerder deze maand. Binnen het eerste half uur dansten al zo'n 100.000 mensen vanuit huis mee. Bovendien is het behoorlijk lucratief; clubs verdienen duizenden euro's aan de virtuele raves.

De benaming van het nieuwe coronavirus zorgt nogal eens voor verwarring. Hopelijk biedt deze uitleg duidelijkheid. Gezondheidsorganisatie WHO koos in het begin voor de tijdelijke naam 2019-nCoV, terwijl het virus eigenlijk officieel SARS-CoV-2 heet. De organisatie vond deze naam - die wel door het Nederlandse RIVM wordt gebruikt - te verwarrend, omdat het te veel doet denken aan de SARS-uitbraak in 2002. Inmiddels heeft de WHO ervoor gekozen om de tijdelijke naam 2019-nCoV te vervangen door het simpelere COVID-19-virus. Je raakt dus besmet met het SARS-CoV-2 (gebruikt door RIVM) of COVID-19-virus (gebruikt door WHO) en je overlijdt aan de ziekte COVID-19. NU.nl heeft ervoor gekozen om de benamingen van de WHO aan te houden. We gebruiken coronavirus als synoniem voor dit virus.