De gegevens van 80.000 passagiers die in de periode van 21 tot en met 31 januari 2015 met Transavia hebben gereisd, zijn gelekt. Dat schrijft de vliegmaatschappij maandag in een blogpost. Transavia meldt dat er "ongewenst toegang" is geweest tot een mailbox van de maatschappij.

In deze mailbox stonden de voornaam, achternaam, geboortedatum, vluchtgegevens, boekingsnummers en services die zijn bijgeboekt, zoals de mogelijkheid om extra bagage, ski's en rolstoelen mee te nemen. Het betreft volgens de luchtvaartmaatschappij geen gevoelige gegevens als creditcardgegevens, paspoortinformatie en contactgegevens.

Volgens een woordvoerder van Transavia is het duidelijk dat de gegevens zijn gestolen. De maatschappij ziet geen aanwijzingen dat er misbruik is gemaakt van de gegevens. Volgens de woordvoerder is het risico daarop klein.

Het is niet bekend hoeveel van de betrokken passagiers uit Nederland komen, maar volgens het bedrijf gaat het om het overgrote deel.

Transavia is gestart met een onderzoek naar het lek een heeft "verbeteringen doorgevoerd om herhaling in de toekomst te voorkomen". De vliegmaatschappij heeft de betrokken passagiers geïnformeerd en het lek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).