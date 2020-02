Particuliere softwareontwikkelaars in China en Zuid-Korea hebben websites en apps gebouwd waarmee mensen live updates over het coronavirus kunnen volgen. Zo kunnen burgers plaatsen vermijden waar besmette personen zijn gesignaleerd om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

De Zuid-Koreaanse overheid gaf aanvankelijk zeer gedetailleerde informatie vrij. Onder meer de leeftijden, het geslacht en de dagelijkse route van de besmette personen werden bekendgemaakt voordat ze in quarantaine werden geplaatst. Op basis hiervan konden webontwikkelaars gedetailleerde kaarten maken die de bewegingen van patiënten volgen.

Een van deze websites is coronamap.live. De site telt zo'n 300.000 bezoekers per dag en biedt de mogelijkheid om te zien of er besmette personen in de buurt zijn. Op wuhanvirus.kr is het virus wereldwijd live te volgen. De site toont het aantal infecties, sterfgevallen en mensen dat van het virus is genezen.

In de afgelopen dagen is het aantal bevestigde gevallen in Zuid-Korea toegenomen van 31 naar meer dan 763. Tot nu toe stierven zeven mensen in het land aan de gevolgen van het virus.

Door de relatief snelle verspreiding is het voor particulieren bijna onmogelijk om die bij te houden. Wereldwijd gaat het aantal besmettingen richting de 80.000 en zijn er ruim 2.600 mensen overleden aan het virus. Reuters geeft geen informatie over de betrouwbaarheid van de trackers. Wel lijken de cijfers overeen te komen met de aantallen in andere media.

De benaming van het nieuwe coronavirus zorgt nogal eens voor verwarring. Hopelijk biedt deze uitleg duidelijkheid. Gezondheidsorganisatie WHO koos in het begin voor de tijdelijke naam 2019-nCoV, terwijl het virus eigenlijk officieel SARS-CoV-2 heet. De organisatie vond deze naam - die wel door het Nederlandse RIVM wordt gebruikt - te verwarrend, omdat het te veel doet denken aan de SARS-uitbraak in 2002. Inmiddels heeft de WHO ervoor gekozen om de tijdelijke naam 2019-nCoV te vervangen door het simpelere COVID-19-virus. Je raakt dus besmet met het SARS-CoV-2 (gebruikt door RIVM) of COVID-19-virus (gebruikt door WHO) en je overlijdt aan de ziekte COVID-19. NU.nl heeft ervoor gekozen om de benamingen van de WHO aan te houden. We gebruiken coronavirus als synoniem voor dit virus.