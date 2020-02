Samsung heeft zijn fabriek in Zuid-Korea heropend nadat deze in het weekend was gesloten vanwege de uitbraak van het coronavirus, schrijft Korea Times zondag. Een van de werknemers had het virus opgelopen. Samsung heeft direct een desinfectieprocedure in gang gezet.

De fabriek in Gumi, een stad ten zuidoosten van de hoofdstad Seoel, is een belangrijke plek voor de productie en wereldwijde verkoop van geavanceerde telefoons zoals de Galaxy Z Flip en Galaxy Fold. Naar verwachting heeft de tijdelijke sluiting geen impact op de productie van deze nieuwe modellen, laat Samsung aan Korea Times weten.

LG sloot zijn onderzoekscomplex in Incheon (ten westen van Seoel) na de ontdekking dat een kind van een werknemer het virus had opgelopen.

Momenteel heeft Zuid-Korea 763 besmettingen en 7 doden als gevolg van het COVID-19-virus bevestigd. Daarmee is dit het grootste cluster van gevallen buiten China.

Eerder deze maand adviseerde Samsung zijn werknemers al om maskers te dragen en grote bijeenkomsten te mijden.

De benaming van het nieuwe coronavirus zorgt nogal eens voor verwarring. Hopelijk biedt deze uitleg duidelijkheid. Gezondheidsorganisatie WHO koos in het begin voor de tijdelijke naam 2019-nCoV, terwijl het virus eigenlijk officieel SARS-CoV-2 heet. De organisatie vond deze naam - die wel door het Nederlandse RIVM wordt gebruikt - te verwarrend, omdat het te veel doet denken aan de SARS-uitbraak in 2002. Inmiddels heeft de WHO ervoor gekozen om de tijdelijke naam 2019-nCoV te vervangen door het simpelere COVID-19-virus. Je raakt dus besmet met het SARS-CoV-2 (gebruikt door RIVM) of COVID-19-virus (gebruikt door WHO) en je overlijdt aan de ziekte COVID-19. NU.nl heeft ervoor gekozen om de benamingen van de WHO aan te houden. We gebruiken coronavirus als synoniem voor dit virus.