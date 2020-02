Wetenschappers van MIT zijn erin geslaagd om met kunstmatige intelligentie een nieuw soort antibioticum te vinden. Dit antibioticum bleek in de eerste tests van de onderzoekers erg sterk en zelfs effectief tegen bepaalde resistente bacteriën.

Om deze ontdekking te kunnen doen moest de computer eerst leren hoe bepaalde medicijnen effectief zijn tegen bestaande ziektes. De kunstmatige intelligentie kreeg daarvoor 2.500 moleculen om te analyseren en 1.700 soorten werkende medicijnen.

Met deze kennis kon de computer leren om nieuwe potentiële medicijnen te vinden en moest deze een grote bibliotheek met moleculen scannen. De kunstmatige intelligentie ontdekte vervolgens een molecuul dat een potentieel antibioticum kan worden.

Het molecuul wordt door de wetenschappers Halicin genoemd en het is in het lab getest op een dozijn bacteriën. De bacteriën werden niet tot nauwelijks resistent tegen Halicin, wat goed nieuws is voor het bestrijden van bepaalde resistente bacteriën.

Halicin is ook al getest op muizen met de zeer resistente ziekenhuisbacterie Acinetobacter baumannii. Het molecuul bleek zeer effectief. Halicin is nog niet bij mensen getest als medicijn. Het is dus nog afwachten of het ook echt gebruikt kan worden als geneesmiddel.