Volgens een onderzoek van The Guardian komen de meeste politieke advertenties op Facebook van de Democratische presidentskandidaat Michael Bloomberg. Hij spendeerde 45 miljoen dollar (41 miljoen euro) aan advertenties op het platform sinds zijn campagne begon in november.

In het onderzoek is gekeken naar hoeveel advertenties van de verschillende presidentskandidaten op Facebook werden getoond. In totaal zijn er in de eerste zes weken van 2020 2,3 miljard politieke advertenties getoond aan Facebook-gebruikers.

Van al deze advertenties kwam 69 procent van Bloomberg. In de advertenties spreekt Bloomberg zich uit tegen het beleid van de huidige president Donald Trump. Daarnaast gaan veel advertenties van Bloomberg over de gezondheidszorg.

Eerder werd bekend dat de voormalige burgemeester van New York bijna een half miljard dollar eigen geld heeft gestopt in zijn campagne. Bloomberg had al aangegeven dat hij zijn campagne zelf ging financieren. De miljardair heeft een vermogen van ongeveer 53 miljard dollar.

Op de tweede plek komt president Donald Trump. Van alle politieke Facebook-advertenties kwam 12 procent van de huidige president af. Het campagneteam van Trump heeft al wel de meeste advertentieruimte ingekocht bij YouTube. In de dagen voor de presidentsverkiezingen op 3 november zijn er op de homepage van het videoplatform alleen maar advertenties van Trump te zien.