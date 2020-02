De Ierse staat loopt zesduizend in beslag genomen bitcoins, tegen de huidige koers goed voor bijna 53,7 miljoen euro, mis van een crimineel nadat de toegangscode tot de digitale portemonnees is kwijtgeraakt, meldt The Irish Times. De man, Clifton Collins, had de codes geprint en het papier in de koffer van zijn vishengel verstopt.

Nadat de Ier werd gearresteerd voor het bezit van cannabis, liet zijn huurbaas zijn woning leeghalen. Daarbij werd de hengelkoffer naar een stortplaats gebracht, waarna het waardevolle object uit het oog werd verloren.

Hoewel het Criminal Assets Bureau (CAB) beslag heeft gelegd op de digitale portemonnees, zijn de bitcoins zonder de toegangscodes niet te innen. De drugsdealer had de zesduizend digitale munten opgeslagen in twaalf portemonnees met elk vijfhonderd stuks.

De Ierse politie gaat ervan uit dat de toegangscodes daadwerkelijk kwijt zijn, aldus The Irish Times. Het verhaal van de man wordt ondersteund door getuigen, waaronder medewerkers van de stortplaats en zijn huisbaas.

Het CAB heeft wel beslag weten te leggen op een aantal bitcoins in andere accounts, ter waarde van 1,5 miljoen euro. Daarnaast is 100.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Collins is veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar.