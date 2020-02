Door een fout in de app van het StukTV-programma Het Jachtseizoen, zijn mogelijk namen, profielfoto's en de locatie van gebruikers op straat komen te liggen, maakt Talpa vrijdag bekend op zijn website.

Nadat het mediabedrijf de bug ontdekte, is de app offline gehaald. Ook is het bedrijf een onderzoek gestart om vast te stellen welke persoonsgegevens mogelijk toegankelijk waren en of de gegevens daadwerkelijk door derden zijn ingezien.

In Het Jachtseizoen gaan de StukTV-presentatoren op zoek naar een bekende Nederlander. Het trio heeft vier uur de tijd om de persoon op te sporen. De bijbehorende app is in 2017 uitgebracht en stelt kijkers in staat om het spel na te spelen, waarbij de GPS-locatie van het doelwit wordt gedeeld met de jagende spelers.

Talpa heeft het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast worden spelers van de app binnen enkele dagen individueel op de hoogte gesteld van de situatie. Intussen heeft het bedrijf de app offline gehaald.