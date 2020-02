Sony heeft de Xperia 1 II aangekondigd. Het toestel biedt onder meer een Cinema Pro-optie aan die gebruikers uitgebreide opties biedt bij het vastleggen van bewegend beeld.

De Xperia 1 II volgt de Xperia 1 van vorig jaar op. Het toestel heeft wederom een 6,5 inch-scherm met een verhouding van 21 bij 9. Hierdoor oogt de telefoon langwerpiger dan de meester toestellen. Volgens Sony komt deze verhouding van pas bij het afspelen van films en series, omdat de meeste daarvan in deze verhouding worden opgenomen.

Op de achterkant heeft de telefoon drie cameralenzen. Het gaat om een standaardlens, een groothoeklens en een telefotolens waarmee je drie keer optisch kan inzoomen. Ook is een dieptesensor toegevoegd.

Sony heeft een Cinema Pro-functie toegevoegd voor videomakers. Hierbij krijgen mensen uitgebreide opties om filmpjes te maken. Zo kunnen ze kleuren, resolutie en focus handmatig aanpassen. Ook is er een speciaal windfilter dat digitaal de wind uit opgenomen audio haalt.

De telefoon is verder voorzien van technologie waarmee met twintig beelden per seconde burstopnames gemaakt kunnen worden. Hiermee moeten bewegende onderwerpen constant scherp in beeld blijven. De camera herkent naast mensen ook dieren, zodat die automatisch scherpgesteld worden.

Sony behoudt koptelefoonaansluiting

Opvallend is dat het toestel gebruikmaakt van een 3,5 mm-aansluiting om een koptelefoon met draad aan te sluiten. Veel andere smartphonefabrikanten hebben daar inmiddels afscheid van genomen om meer ruimte in het toestel te maken voor andere onderdelen, zoals de accu. In de Xperia 1 II zit een accu met 4.000 mAh.

Het toestel is voorzien van 8GB aan werkgeheugen en 256 GB aan opslagruimte. De Xperia 1 II komt "einde van dit voorjaar" uit voor 1.199 euro.