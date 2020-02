Google gaat strenger toezien op Android-apps die op de achtergrond locatiegegevens verzamelen, maakt het bedrijf woensdag bekend in een blogbericht. Vanaf november moeten alle apps die locatiegegevens verzamelen als de app niet actief gebruikt wordt, door Google goedgekeurd zijn.

Apps die onnodig locatiegegevens verzamelen, worden uit de Play Store verwijderd. In augustus start Google ook al met het beoordelen van nieuwe apps die vanaf dat moment aan de Android-appwinkel worden toegevoegd.

"We hebben geconstateerd dat veel apps die toegang vroegen om op de achtergrond locatiegegevens te verzamelen, dat eigenlijk niet nodig hebben", aldus Google. "In werkelijkheid zou de ervaring voor een gebruiker hetzelfde zijn voor veel apps als die alleen toegang hebben tot de locatie wanneer app in gebruik is."

Google voegde in Android 10 al een optie toe waarbij gebruikers een app toegang kunnen geven tot hun locatie, maar alleen als de app in gebruik is. In eerdere Android-versies bestond alleen de optie om wel of geen toegang te geven.

De komende versie van het besturingssysteem krijgt ook een optie om eenmalig locatiegegevens met een app te delen. Android 11 wordt naar verwachting in het najaar uitgebracht.