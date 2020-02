Of je nu iedere dag achter het stuur zit of slechts af en toe de weg op gaat: dit zijn de beste navigatieapps om veilig en snel op je bestemming aan te komen.

Google Maps

Google Maps is enorm uitgebreid en werkt uitstekend in Nederland. Of je nu met de auto, het openbaar vervoer, de fiets of te voet ergens heen gaat: de app is altijd te gebruiken om ergens de snelste route naar uit te stippelen.

De navigatieapp heeft een overzichtelijke indeling, waarin je onder meer locaties op kunt slaan om snel je woon- en werklocatie te selecteren. Ook fijn is de ondersteuning om in het Nederlands een zoekopdracht te starten, zodat je ook zonder het scherm aan te raken een route kunt plannen.

Bovendien wordt de kaartendienst van Google regelmatig bijgewerkt met nieuwe functies. Zo zie je sinds kort de maximale snelheid op Nederlandse wegen en worden flitsers op de weg aangegeven. Ben je klaar met navigeren, dan kun je Google Maps ook gebruiken om activiteiten, restaurants en meer te vinden. Dat maakt deze navigatieapp het meest compleet voor zowel iOS als Android.

Download Google Maps voor iOS of Android (gratis)

Flitsmeister

Met een fanatieke groep gebruikers is Flitsmeister een van de grootste Nederlandse navigatieapps. Vooral deze community zorgt ervoor dat de app zich kan onderscheiden van andere grote spelers op de markt. Flitsers, snelheidscontroles en andere verkeerssituaties worden vaak razendsnel doorgegeven, waardoor je route vaak uitstekend op de hoogte is van wat er zich op de weg afspeelt.

Flitsmeister heeft daarnaast een ingebouwde parkeerfunctie, zodat je als je klaar bent met rijden direct vanuit de app een parkeeractie kunt activeren. Dat scheelt weer een zoektocht naar een betaalautomaat. Zodra je weer de auto instapt om terug naar huis te rijden, kun je vanuit de Flitsmeister-app je parkeersessie weer stopzetten.

Download Flitsmeister voor iOS of Android (gratis)

Waze

Hoewel Waze ook eigendom is van Google werkt deze navigatieapp net even anders dan Google Maps. Net als bij Flitsmeister houdt een enthousiaste community elkaar op de hoogte van files, snelheidscontroles en andere zaken die jouw reis beïnvloeden. Ook kun je vanuit de app snel een bericht naar je vrienden sturen om te laten weten hoe laat je op de bestemming arriveert.

Ook heeft Waze een handige offlinemodus en ondersteuning voor spraakopdrachten. Met de ingebouwde muziekspeler kun je tijdens het navigeren zien welke podcast of muziek je luistert. Hoewel veel functies inmiddels overeenkomen met die van Google Maps, heeft Waze een heel ander uiterlijk.

Het zal dus van persoon tot persoon verschillen welke navigatieapp hem of haar met meeste aanspreekt. Omdat Waze ook gratis te downloaden en gebruiken is, is de drempel in ieder geval laag om deze ook een kans te geven.

Download Waze voor iOS of Android (gratis)

Sygic

Sygic is misschien wat minder bekend, maar heeft ook een fanatieke groep gebruikers in Nederland. De app puilt uit van de functies en heeft een aantal extra's die je bij bovenstaande apps niet tegenkomt. Zo kun je een heads-up display activeren, waarmee je het scherm van je smartphone op het dashboard legt en deze op je voorruit geprojecteerd wordt.

Deze optie moet met een in-app aankoop worden aangeschaft. Daarnaast kun je ook voor een paar euro de Real View-functie kopen. Hiermee projecteert Sygic de navigatie via augmented reality op de weg, zodat je via het scherm van je smartphone ziet waar je moet afslaan.

Sygic zet offline navigeren voorop en verplicht daarom om specifieke kaarten eerst te downloaden voordat je ze kunt gebruiken. Houd daar dus rekening mee voordat je naar het buitenland gaat en geen stabiel wifinetwerk tot je beschikking hebt.

Ook geeft de apps suggesties voor goedkope parkeerplaatsen in de buurt en met de speciale cockpitview krijg je live relevante informatie over je auto. Zo ziet je bijvoorbeeld hoe hoog je rijdt, in welke windrichting je gaat en hoe steil de helling is waar je tegenop rijdt.

Download Sygic voor iOS of Android (gratis)