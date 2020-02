Wat is de beste activitytracker? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een activitytracker ziet eruit als een armband en houdt dag en nacht je bewegingen en hartslag bij. Zo krijg je inzicht in je verbruikte calorieën, stappen en slaapgedrag. Een belangrijk verschil met een smartwatch is dat je een activitytracker meestal minder vaak hoeft op te laden.

De Consumentenbond test activitytrackers op onder meer mogelijkheden, gebruiksgemak en accuduur. Er zijn in totaal tien activitytrackers getest die goed verkrijgbaar zijn.

Een activitytracker van Fitbit is de Beste uit de Test. Een model van Honor is de Beste Koop.

De Fitbit scoort goed op alle belangrijke onderdelen. Hij kan goed stappen tellen, afstand en hoogte meten, slaap meten, activiteiten herkennen en hartslag meten. De hartslagmeter en hoogtemeter zijn geïntegreerd.

Ook op gebruiksgemak en draagcomfort scoort hij goed. Via een bluetooth-verbinding met je telefoon kun je notificaties ontvangen, berichten lezen en zien of je gebeld wordt. Hij heeft een rechthoekig zwart-witscherm. Bij fel licht is het scherm wel wat lastig leesbaar.

Vind je vooral stappen tellen en afstand meten belangrijk? Dan is de Honor een goed en goedkoper alternatief. Op afstand meten scoort hij een 8 en op stappen tellen zelfs een 9,8.

Het draagcomfort van de Honor is goed. Ook houdt hij goed je slaapgedrag bij. Hij heeft een rechthoekig kleurenscherm en je kunt via een bluetooth-verbinding notificaties ontvangen, berichten lezen en muziek op je smartphone bedienen.

De Honor heeft ook een ingebouwde hartslagmeter, maar die presteert slecht. Op hartslag meten scoort de Honor een 4,6. Ook tijdens sporten presteert hij helaas minder goed. Belangrijke informatie moet goed leesbaar zijn en daarin scoort hij onvoldoende.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.