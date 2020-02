Apps voor het signaleren van de locatie van flitspalen zijn in Duitsland verboden. Het verbod was al van kracht, maar is in februari nogmaals verduidelijkt, meldt het Duitse ministerie voor Verkeer vrijdag aan NU.nl.

In Duitsland geldt een algeheel verbod op het gebruik van apparatuur met flitspaalsignalering. De tekst in de verkeerswet wordt nu aangepast om expliciet duidelijk te maken dat dit ook geldt voor apps en navigatiesystemen.

De aanpassing is op 14 februari goedgekeurd door de Bondsraad, het equivalent van de Eerste Kamer. Formeel moet de nieuwe verordening nog in werking treden, maar omdat het om een verduidelijking gaat, heeft dat in de praktijk geen directe gevolgen.

In Nederland is het gebruik van apps of navigatiesystemen met flitspaalsignalering niet verboden. De bestuurder mag de smartphone of het navigatiesysteem met de flitspaalherkenning echter niet vasthouden tijdens het rijden.

De Nederlandse politie is van mening dat de systemen uiteindelijk bijdragen aan de verkeersveiligheid, omdat het automobilisten helpt zich aan de maximumsnelheid te houden.