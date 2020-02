KPN gaat begin 2023 op 2,4 miljoen Nederlandse adressen het kopernetwerk uitzetten, maakt de provider vrijdag bekend. Dit gebeurt in gebieden waar naast het kopernetwerk ook glasvezel beschikbaar is. Klanten die op de adressen wonen en nog gebruikmaken van het kopernetwerk, kunnen door hun provider worden omgezet naar glasvezel.

KPN zegt op dit moment in ruim zeventig gebieden glasvezel uit te rollen. Tot eind 2021 moeten daar nog een miljoen nieuw aangesloten adressen bijkomen. Ook bij deze nieuwe adressen gaat KPN het kopernetwerk buiten gebruik stellen. Zo hoeft de provider op den duur nog maar één netwerk te onderhouden.

"Om als samenleving de vruchten te kunnen plukken van de digitalisering hebben we glasvezel nodig", vertelt Babak Fouladi, chief technology & digital officer en lid van de raad van bestuur van KPN.

"Daarom leggen we als bedrijf op grote schaal glasvezel aan en zullen we in gebieden waar glasvezel en koper ligt op termijn dit laatste netwerk uitzetten en de dienstverlening via een volledige glasvezelverbinding leveren."

Steeds meer glasvezel

Het aantal glasvezelaansluitingen steeg in de eerste helft van 2019 naar 1.324.000. Dat zijn er 100.000 meer dan in de eerste helft van 2018, bleek in december uit de Telecommonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Volgens de ACM is er een brede uitrol van glasvezel nodig om aan de groeiende vraag naar breedbandinternet te voldoen. Internetverbindingen via glasvezel zijn een stuk sneller dan via bestaande infrastructuren, zoals kabel of (een upgrade van) het kopernetwerk.

KPN start in maart met het aanbieden van zogenoemd gigabitinternet in meerdere grote steden. Huishoudens die zijn aangesloten op het glasvezelnetwerk in verschillende gemeenten kunnen dan internet met een snelheid van 1 gigabit per seconde kopen, maakte de telecomprovider in december bekend.