De Amerikaanse staat New Mexico heeft Google aangeklaagd voor het verzamelen van data van leerlingen via Google Education, schrijft The Wall Street Journal donderdag. Google Education is een online onderwijsplatform dat het Amerikaanse bedrijf gratis beschikbaar stelt aan scholen. Ook Nederlandse scholen maken hier gebruik van.

De staat zegt dat Google het platform heeft gebruikt om privacywetten te omzeilen en toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens van kinderen. Google had ouders om toestemming moeten vragen en dat zou het bedrijf niet hebben gedaan.

In de aanklacht staat dat Google veel persoonlijke gegevens van de leerlingen verzamelde, waaronder fysieke locaties van scholieren, zoekopdrachten op het internet, bekeken video's op YouTube, contactlijsten, spraakopnamen en opgeslagen wachtwoorden.

Dit zou Google doen door scholieren aan te moedigen om hun Google Education-inloggegevens te gebruiken om toegang te krijgen tot hun Google-accounts. Zodra scholieren daar zijn aangemeld, wordt de functie Chrome Sync automatisch ingeschakeld, zodat Google de Chrome-gebruikersgegevens van scholieren op zijn servers kan verzamelen, zo wordt beschreven in de aanklacht.

Google noemt claims feitelijk onjuist

"Deze claims zijn feitelijk onjuist", reageert een woordvoerder van Google in een verklaring aan The Wall Street Journal. "Met G Suite for Education kunnen scholen de toegang tot accounts beheren en moeten scholen zelf toestemming aan ouders vragen wanneer dat nodig is. We gebruiken geen persoonlijke informatie van gebruikers op basisscholen en middelbare scholen voor advertentiedoeleinden."

In november maakten privacy-experts in de Volkskrant kenbaar zich zorgen te maken over het gebruik van Google op Nederlandse scholen. Kennisnet, een publieke organisatie die scholen ondersteunt met ICT, schatte Googles marktaandeel op basisscholen toen op 70 procent.

YouTube en moederbedrijf Google moesten in september een boete van 170 miljoen dollar (ruim 153 miljoen euro) betalen als onderdeel van een schikking met de Amerikaanse handelswaakhond FTC. De videowebsite werd aangeklaagd vanwege het verzamelen van persoonlijke data van kinderen zonder dat ouders daar toestemming voor hadden gegeven.