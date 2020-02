De Amerikaanse president Donald Trump heeft alle advertentieruimte op YouTube opgekocht voor de dagen voorafgaand aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november, meldt persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. In de VS zijn dan op de homepage van YouTube alleen maar advertenties van Trump te zien.

De kosten voor de advertenties kunnen oplopen tot 1 miljoen dollar (zo'n 927.000 euro) per dag. Het is niet bekend hoelang de advertenties op YouTube blijven staan, maar volgens ingewijden zijn de advertenties ingekocht voor "begin november", wanneer kiezers in de Verenigde Staten zich voorbereiden op de stembusgang.

YouTube weigerde commentaar te geven op de deal, maar zei dat het gebruikelijk is dat politieke adverteerders veel advertentieruimte kopen. "In het verleden hebben politieke fracties voorafgaand aan de verkiezingsdag verschillende soorten advertenties geplaatst", schreef een woordvoerder in een e-mail aan Bloomberg. "Alle adverteerders volgen hetzelfde proces en zijn welkom om de ruimte te kopen, zolang hun advertenties voldoen aan ons beleid."

Google, het moederbedrijf van YouTube, perkte in november de mogelijkheden voor politieke advertenties in. Politici konden de advertentieruimte op YouTube gebruiken om gerichte boodschappen aan een specifieke groep kiezers te sturen. Deze methode om reclame voor te schotelen wordt (micro)targeting genoemd.

Volgens de nieuwe richtlijnen van Google kunnen politici zich alleen nog richten op de leeftijd, de postcode en het geslacht van Google-gebruikers. De advertenties van Trump zijn dan ook niet toegespitst op een specifieke groep mensen, maar zijn in plaats daarvan gericht op de hele Verenigde Staten.

Presidentskandidaten steken veel geld in online campagnes. Volgens Bloomberg lopen deze kosten tijdens de komende verkiezingen op tot 1,34 miljard dollar. Dat is bijna twee keer zoveel als wat hier tijdens de presidentsverkiezingen van 2016 aan werd uitgegeven.