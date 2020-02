Twitter test het plaatsen van felgekleurde labels onder tweets met onwaarheden van politici en andere publieke personen, zegt het bedrijf donderdag in een verklaring. Dit zou het voor gebruikers makkelijker moeten maken om desinformatie te herkennen.

NBC News ontdekte donderdag dat een prototype van de functie op een openbare website te zien was. In dat prototype krijgen als schadelijk beschouwde tweets van publieke figuren een oranje of felrood label. Ook zou de misleidende informatie direct onder de tweet gecorrigeerd worden door geverifieerde factcheckers, schrijft NBC News.

Twitter vertelt dat het gelekte prototype mogelijk een nieuwe manier is om desinformatie tegen te gaan. "We zijn verschillende mogelijkheden aan het uitpluizen om desinformatie aan te pakken en meer context te geven aan tweets", vertelt een woordvoerder van Twitter. "Desinformatie is een cruciaal probleem en we testen verschillende manieren waarop we dat kunnen aanpakken."

Naast de gekleurde labels is Twitter ook bezig met het ontwikkelen van een functie die volgens de woordvoerder wat weg heeft van Wikipedia. Daarbij zouden Twitter-gebruikers punten en badges verdienen voor het beoordelen van misleidende berichten.

Volgens de woordvoerder is het project nog in een vroeg stadium. Het is niet bekend wanneer de nieuwe functies worden geïntroduceerd.

Sociale media worstelen met desinformatie

De afgelopen maanden hebben meerdere platformen maatregelen getroffen tegen desinformatie. Zo kondigde Facebook begin januari aan om gemanipuleerde video's te gaan verwijderen. Ook TikTok en Reddit weren desinformatie.

Vanaf eind november is het op Twitter verboden om advertenties met een politieke boodschap te plaatsen. Daarnaast liet Twitter begin februari weten tweets met foto's en video's die desinformatie bevatten te zullen labelen. Ook zal het sociale medium gemanipuleerde beelden met een schadelijk doel gaan verwijderen. Deze maatregelen gaan 5 maart in.