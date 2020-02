De gezamenlijke Europese privacyautoriteiten, de European Data Protection Board (EDPB), hebben donderdag gewaarschuwd dat de overname van Fitbit door Google mogelijk privacyrisico's met zich meebrengt (pdf).

Google maakte in november bekend de maker van fitnesstrackers over te nemen. Voor Fitbit wordt een bedrag van 2,1 miljard dollar betaald (bijna 2 miljard euro). Met de overname zou Google beter kunnen concurreren met Apple en Samsung op het gebied van fitnesstrackers en smartwatches.

De Europese privacywaakhonden zijn bang dat Google veel gezondheidsdata van Fitbit-apparatuur van gebruikers in handen krijgt. "Er bestaat bezorgdheid over wat er met gevoelige persoonsgegevens van Europeanen gebeurt als die in handen komen van zo'n groot techbedrijf", schrijft de EDPB. "Dit kan een hoog risico vormen voor de privacy en databescherming van die mensen."

De EDPB dringt er bij Google en Fitbit op aan om mogelijke risico's zichtbaar te verminderen, voordat ze om goedkeuring voor de fusie vragen bij de Europese Commissie. Dat is nog niet gebeurd, laat de commissie weten aan Reuters.

In november sprak Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) haar bezorgdheid ook al uit over het overnemen van bedrijven vanwege de data waarover zij beschikken. Daarbij ging Vestager niet specifiek op de voorgenomen fusie van Fitbit in.