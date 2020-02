Facebook, Apple, Twitter en Google zijn in 2019 onderwerp geworden van een onderzoek dat zich richt op de naleving van de Europese privacywet GDPR, blijkt uit het jaarverslag dat donderdag door de Ierse privacytoezichthouder DPC is gepubliceerd. DPC leidt het Europese onderzoek naar de Amerikaanse bedrijven, omdat het Europese hoofdkantoor ervan in Ierland is gevestigd.

In totaal voert Ierland 21 grensoverschrijdende onderzoeken uit. Vijftien daarvan zijn in 2018 gestart, waarvan tien zich richten op Facebook of dochterbedrijven WhatsApp en Instagram.

In 2019 startte DPC nog een onderzoek naar Facebook, nadat bleek dat het bedrijf per ongeluk miljoenen wachtwoorden van gebruikers als platte tekst had opgeslagen. De Ierse privacytoezichthouder onderzoekt onder meer of Facebook voldoende maatregelen heeft genomen om de wachtwoorden te beveiligen.

Daarnaast startte DPC na een klacht een onderzoek naar Apple. Een klant van Apple vroeg informatie op over de gegevens die het bedrijf over de persoon verzamelde, maar was niet tevreden met de reactie van Apple. DPC startte in 2018 al twee andere onderzoeken naar Apple.

Ook Twitter is in 2019 voor de derde keer onder een vergrootglas komen te liggen. De Ierse privacywaakhond heeft onderzocht of Twitter met een bug in de Android-app van het bedrijf de GDPR heeft overtreden. Gebruikers die hun e-mailadressen veranderden, zagen vervolgens dat hun afgeschermde tweets openbaar werden. Wanneer in deze zaak het eindoordeel volgt, is onduidelijk.

Tot slot is het advertentiesysteem van Google ook onderwerp van een onderzoek. DPC kijkt naar hoe Google informatie verzamelt en gebruikt voor online reclames. DPC onderzoekt onder meer of Google het recht heeft om die persoonlijke gegevens te verzamelen en hoe transparant het bedrijf daarover is.