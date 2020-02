Apple probeert de publicatie van een boek dat door een voormalige App Store-manager geschreven is tegen te houden. In het boek zouden vertrouwelijke bedrijfsgeheimen worden beschreven, schrijft het Duitse Focus.

Het Duitstalige boek App Store Confidential is geschreven door Tom Sadowski. Hij gaf van 2014 tot en met 2019 leiding aan de App Stores in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Het boek zou gaan over zijn tijd bij Apple en ontmoetingen met Tim Cook.

Apple heeft een brief aan de schrijver en diens uitgever gestuurd. Zij worden daarin gevraagd het boek niet meer aan winkels te leveren, verscheepte exemplaren terug te roepen en manuscripten te vernietigen.

In een verklaring aan The Verge schrijft Apple dat het bedrijf verschillende soorten schrijvers altijd heeft gesteund, maar dat Sadowski de regels heeft overtreden. "We vinden het jammer dat een werknemer die lang bij ons heeft gewerkt onze werkrelatie heeft verstoord. Door zijn actie konden we niet anders dan zijn contract beëindigen."

Sadowski zegt dat hij zijn manuscript voor publicatie met Apple heeft gedeeld. Volgens hem zal zijn boek Apple meer opleveren dan schade berokkenen. Het is niet bekend wat de vervolgstappen zijn.