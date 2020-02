Hackers hebben de persoonlijke informatie van gasten van hotelketen MGM Resorts gestolen, meldt ZDNet woensdag. De nieuwssite vond de 10,6 miljoen namen, adressen, telefoonnummers en persoonsnummers van voormalige klanten op een hackersforum.

MGM Resorts laat woensdag aan BBC News weten dat de hack afgelopen zomer heeft plaatsgevonden. MGM zegt tegen de BBC "er vertrouwen te hebben" dat er geen financiële gegevens zijn gelekt. De hotelketen kon niet precies vertellen hoeveel mensen slachtoffer zijn geworden van het lek, omdat in de gelekte data dubbele gegevens kunnen staan.

Volgens ZDNet, die de gelekte gegevens heeft ingezien, zaten er onder de getroffen gasten ook beroemdheden als Justin Bieber en Twitter-CEO Jack Dorsey. MGM Resorts wilde dit niet bevestigen.

MGM baat veel grote en bekende hotels en casino's uit in Las Vegas zoals het Bellagio, het MGM Grand en Mandalay Bay. Het is niet bekend of er ook Nederlandse gasten onder de slachtoffers zitten. De keten heeft geen vestigingen in Nederland. MGM Resorts was donderdagochtend niet direct bereikbaar.

In 2018 werden bij Marriott Hotels klantgegevens gestolen. Toen werden de gegevens van een half miljard gasten buitgemaakt. Het ging onder meer om namen, e-mailadressen, telefoonnummers en paspoortnummers. Uit politieonderzoek bleek later dat er Chinese overheidshackers achter de datadiefstal zaten.