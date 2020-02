Android 11 brengt verbeteringen voor 5G-verbindingen, privacyinstellingen en de smartphonecamera, maakt Google woensdag bekend op zijn blog. In het nieuwe besturingssysteem, dat naar verwachting in het najaar beschikbaar wordt gemaakt, kunnen ontwikkelaars hun apps op verschillende manieren aanpassen.

In aanloop naar de komst van 5G-netwerken kunnen appmakers controleren of de internetverbinding begrensd is. Als dat niet het geval is, wordt de weg vrijgegeven om meer data te gebruiken om bestanden in hogere kwaliteit te downloaden.

Android 11 geeft gebruikers ook de mogelijkheid om apps eenmalig toegang te geven tot bepaalde functionaliteiten, zoals de microfoon, camera of locatie van het apparaat. Met de optie geeft de gebruiker alleen toegang zolang de app zichtbaar in gebruik is.

Ook de camera wordt op een aantal punten verbeterd. Zo kunnen ontwikkelaars van apps inbouwen dat het apparaat niet langer gaat trillen, bijvoorbeeld door meldingen, als de camera actief is.

Google brengt Android 11 naar verwachting in het najaar uit, waarna fabrikanten van Android-toestellen de software naar hun apparaten kunnen sturen. Vermoedelijk maakt Google in mei meer bekend over nieuwe functies in Android 11.