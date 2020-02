De Europese Commissie heeft woensdag haar visie gepresenteerd op hoe Europa om zou moeten gaan met technologie zoals kunstmatige intelligentie (AI), gezichtsherkenning en enorme hoeveelheden data. De inhaalslag die Brussel wil maken op het gebied van technologie is samen met de klimaatplannen uit de Green Deal het belangrijkste speerpunt voor de Europese Commissie.

De wensen van de Europese Commissie werden woensdag gepresenteerd door voorzitter Ursula von der Leyen, vicevoorzitter Margrethe Vestager (verantwoordelijk voor digitaal beleid) en Eurocommissaris Thierry Breton (interne markt).

Brussel wil een inhaalslag maken nu Europa geen waardige concurrent heeft voor Amerikaanse en Chinese producten en diensten, zoals smartphones, sociale media en webwinkels. Volgens Breton heeft de EU de slag om de consument verloren.

De Europese Commissie vestigt in haar nieuwe plannen de hoop op de industrie, zoals medische apparaten, zelfrijdende voertuigen en data uit andere sectoren, zoals de landbouw, energie en de financiële sector. Brussel wil dat bedrijven uit deze sectoren data gaan uitwisselen zodat Europa daarvan kan profiteren.

Commissie wil kunstmatige intelligentie reguleren

Daarnaast wil de Europese Commissie kunstmatige intelligentie op een bepaalde manier reguleren. Zo wil Brussel strenger toezien op sectoren waar een beslissing van een algoritme een grote impact of een groot risico kan vormen, zoals vervoer en gezondheidszorg.

Ook wil de Europese Commissie een breed maatschappelijk debat over het gebruik van gezichtsherkenning in de openbare ruimte. Op die manier moet duidelijk worden wanneer het gebruik van deze technologie te verdedigen is en welke waarborgen er in dat geval ingebouwd moeten worden.

De presentatie van deze visie is het startsein om de plannen om te zetten in regelgeving. De wensen moeten daarvoor omgezet worden in concretere voorstellen, die vervolgens nog moeten worden goedgekeurd door onder meer het Europees Parlement.