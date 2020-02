De videoapp TikTok heeft een functie genaamd Family Safety Mode toegevoegd. Hiermee kunnen ouders onder meer bepalen hoelang kinderen naar video's op de app mogen kijken.

Via de instellingen kunnen ouders in het TikTok-profiel van hun kinderen een tijdslimiet instellen: 40, 60, 90 of 120 minuten per dag. Als die limiet bereikt is, kan het kind die dag niet meer op TikTok kijken.

Ook is een beperkte modus toegevoegd. Die zorgt ervoor dat bepaalde video's niet worden getoond aan kinderen die daar niet oud genoeg voor zijn. De beperkte modus blijft werken zolang hij niet wordt uitgeschakeld. Hiervoor voeren ouders een viercijferige pincode als wachtwoord in.

TikTok laat ouders ook de toegang tot privéberichten beperken. Zo kunnen zij instellen wie er berichten kunnen sturen. Daarnaast zijn privéberichten helemaal uit te zetten.

Meer maatregelen voor welzijn van jonge gebruikers

TikTok heeft de afgelopen tijd met regelmaat nieuwe maatregelen doorgevoerd om tieners die de app gebruiken te beschermen. De app lag een tijd onder vuur omdat TikTok onder meer niet ingreep als volwassen ongepaste reacties onder video's van kinderen plaatsten.

Ook bleek eerder dat het bereik van video's die werden gemaakt door lhbti's en mensen met overgewicht werd beperkt. Dat is inmiddels opgelost.